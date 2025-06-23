وزير خارجية إيران: ناقشت مع بوتين الوضع في الشرق الأوسط بالتفصيل

أكد وزير خارجية إيران، أنه ناقش مع بوتين الوضع في الشرق الأوسط بالتفصيل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير خارجية إيران: اعتداء إسرائيل على دول المنطقة مصدر قلق لطهران وموسكو".

وتابع وزير خارجية إيران: “مواقف روسيا جيدة وقوية.. وموسكو تعمل لكي يتحرك مجلس الأمن رغم أنه سيقابل بفيتو أمريكي”.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل اليوم الإثنين القبض على جاسوس إسرائيلي في حيفا يقوم بجمع معلومات عن المقربين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لصالح إيران، وذلك بحسب سبوتنيك الروسية.

كانت إسرائيل قد شنت حرب اغتيالات مع إيران منذ بداية الصراع بين الطرفين في بداية يونيو الجاري عندما شنت إسرائيل ضربتها العسكرية ضد إيران مستهدفة منشأة نطنز النووية، واغتالت رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، وبعض العلماء النوويين الإيرانيين.

