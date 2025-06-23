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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البيت الأبيض: أي قرار من إيران بإغلاق مضيق هرمز سيكون متهورا

أمريكاوإيران
أمريكاوإيران
هاني حسين

أعلن البيت الأبيض، أنّ أي قرار من إيران بإغلاق مضيق هرمز سيكون متهورا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال مهتما بالدخول في مفاوضات دبلوماسية مع إيران.

وفي وقت سابق، صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الرقابية بحق الصحافيين ووسائل الإعلام، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، وذلك من خلال منح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لقمع وتوقيف الإعلاميين بذريعة الحفاظ على الأمن.

ووفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الإثنين، فقد صدقت الدائرة القانونية في شرطة الاحتلال على تعليمات جديدة تتيح للشرطة اعتقال أو إبعاد الصحافيين في حال اشتباههم بأنهم يقومون بتوثيق مواقع سقوط صواريخ قرب منشآت أمنية أو استراتيجية.

إيران أمريكا اخبار التوك شو هرمز مضيق هرمز

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