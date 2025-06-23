نشرة المرأة والمنوعات| تحذيرات من تريند الكركم بالسوشيال ميديا.. العمل من المنزل يقلل التوتر ويزيد الإنتاجية.. مشروب يساعد على التركيز لطلاب الثانوية العامة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا.

ومن أبرزها: السبب صادم.. تحذيرات من تريند الكركم بالسوشيال ميديا، دراسة نفسية: العمل من المنزل يقلل التوتر ويزيد الإنتاجية، نظف دماغك بمشروبات وتمارين يومية… قل وداعًا للخرف، مشروب الطاقة والتركيز لطلاب الثانوية العامة: مفعوله سحري وقت المذاكرة

السبب صادم.. تحذيرات من تريند الكركم بالسوشيال ميديا

تريند الكركم

دراسة نفسية: العمل من المنزل يقلل التوتر ويزيد الإنتاجية

دراسة نفسية: العمل من المنزل يقلل التوتر ويزيد الإنتاجية

نظف دماغك بمشروبات وتمارين يومية… قل وداعًا للخرف

الخرف

مشروب الطاقة والتركيز لطلاب الثانوية العامة: مفعوله سحري وقت المذاكرة