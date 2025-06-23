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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

السبب صادم.. تحذيرات من تريند الكركم بالسوشيال ميديا

تريند الكركم
تريند الكركم
ريهام قدري

تصدر  الكركم تريند السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بعد تجربة تراب الأساطير التي ابهرت الكثير

وقد تناول الكثير من المشاركين بالتريند  كوب الماء بالكركم بعد تصوير الفيديو 

بالرغم من الفوائد المعروفة للكركم، إلا أن تناول الكركم غير المغلي قد يحمل عدة مخاطر وتأثيرات جانبية خاصة إذا تم تناوله بشكل مفرط أو بطريقة خاطئة.

إليك أبرز مخاطر تناول الكركم غير المغلي:


- 1. صعوبة امتصاص الكركمين

المادة الفعالة في الكركم "الكركمين" لا تُمتص بسهولة في الجسم عند تناوله نيئًا أو بدون غلي.

هذا يعني أن الجسم قد لا يستفيد فعليًا من فوائده إلا إذا تم تناوله مع:

رشة فلفل أسود

أو مصدر دهني مثل زيت الزيتون أو الحليب


 2. اضطرابات في المعدة

الكركم النيء قد يكون قويًا على المعدة ويسبب:

حرقة أو حموضة

انتفاخ

تقلصات معوية

غثيان خاصًة على معدة فارغة


- 3. قد يسبب تحسس أو طفح جلدي

لدى بعض الأشخاص، الكركم النيء قد يسبب رد فعل تحسسي، يشمل:

حكة

طفح جلدي

احمرار


- 4. التفاعل مع الأدوية

الكركم قد يؤثر على مفعول بعض الأدوية، مثل:

أدوية السيولة (مثل الوارفارين)

أدوية الضغط والسكر

أدوية الحموضة

لذلك يُنصح بعدم تناوله دون استشارة طبيب في حالة وجود أمراض مزمنة.


 5. تراكم الأوكسالات وزيادة خطر حصوات الكلى

الكركم يحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات، وهي مواد يمكن أن تساهم في تكوين حصوات بالكلى إذا تم تناوله بكثرة وبدون إشراف.

- 6. تأثيره الهرموني المحتمل

بعض الدراسات تشير إلى أن الكركمين قد يتداخل مع الهرمونات الأنثوية، لذا يُنصح الحوامل والمرضعات بعدم الإفراط في تناوله بدون استشارة الطبيب.

نصيحة مهمة:

للاستفادة من الكركم بأمان:

يُفضل تناوله مغليًا أو دافئًا مع الحليب والفلفل الأسود.

لا تتجاوز نصف ملعقة صغيرة يوميًا.

تجنبي تناوله على معدة فارغة إن كانت معدتك حساسة.

الكركم تريند الكركم كركم تحذير من تريند الكركم

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تريند الكركم
تريند الكركم
تريند الكركم

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