نظف دماغك بمشروبات وتمارين يومية… قل وداعًا للخرف

هل خطر ببالك أن دماغك، مثل باقي أعضاء جسمك، يحتاج إلى تنظيف يومي.

العلماء يؤكدون أن الدماغ تمتلك "نظام صرف صحي" طبيعي يعمل أثناء النوم، ويساعد في التخلص من البروتينات السامة التي ترتبط بمرض الزهايمر والخرف، لكن مع التقدم في العمر، يتباطأ هذا النظام، ما يعرّضك لفقدان التركيز أو ضعف الذاكرة.

وهذا نظام يعمل أثناء النوم ليُخلّصك من السموم التي قد تسبب الخرف أو ضعف الذاكرة.

والمفاجأة يمكنك دعم هذا النظام بطرق طبيعية في البيت، دون أدوية أو أجهزة.

مشروبات بسيطة وتمارين خفيفة تساعد على تنشيط دماغك وتحافظ عليه شابًا لأطول وقت ممكن.

أفضل المشروبات لتنشيط الدماغ:

الشاي الأخضر أو الأسود: كوب في اليوم يعزز التركيز ويقلل التوتر.

عصير التوت أو البرتقال الطبيعي: مليء بمضادات الأكسدة، يحمي خلايا المخ.

الكفير أو الزبادي الطبيعي: يدعم الأمعاء ويقلل الالتهاب في الجسم كله، بما فيه الدماغ.

الماء: لا تستهين به! الترطيب الجيد مفتاح تنشيط خلايا المخ.

تمارين بسيطة "تغسل" دماغك من التعب والسموم:

المشي السريع أو الرقص الخفيف: 20-30 دقيقة يوميًا تكفي لتنشيط الدورة الدموية.

تمارين التنفس العميق: خذ نفسًا عميقًا 5 مرات صباحًا ومساءً – تزيد الأكسجين وتُهدّئ الجهاز العصبي.

اليوغا أو تمارين التمدد: تقلل التوتر وتحسّن النوم، وده وقت الذروة لتنظيف الدماغ!

نصائح سريعة:

نم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا.

اشرب ماء بانتظام طول اليوم.

ابتعد عن التوتر وحافظ على عقل نشيط (القراءة، الألعاب الذهنية، تعلم جديد).

لا تنسَ تضحك وتخرج وتتكلم مع الناس… النشاط الاجتماعي يحمي المخ من التدهو



دماغك يحتاج رعاية بسيطة يوميًا: مشروب مفيد + حركة خفيفة + نوم جيد،

تركيز أفضل، مزاج أحسن، وذاكرة أقوى… وكل ده يبعد عنك خطر الخرف مع التقدم في العمر.

المصدر : Nature Aging