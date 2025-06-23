الأمين العام للناتو: توافق بين الدول الأعضاء على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا

أكد الأمين العام للناتو، توافق الدول الأعضاء على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال الأمين العام للناتو، إن روسيا تمثل أكبر تهديد مباشر للحلف، وسنعلن تخصيص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 35 مليار يورو".

وأضاف الأمين العام للناتو: نعمل على إعادة السلام إلى أوكرانيا وإنهاء الحرب الروسية".

وتابع الأمين العام للناتو: اتفقنا على زيادة بنحو 5 أضعاف في القدرة الدفاعية الجوية".

وأكمل الأمين العام للناتو: وضعنا خطة للاستثمار في الدفاع ستضمن قدرتنا على ردع أي تهديد".