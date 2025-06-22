أستاذ بالناتو ": إيران سترد بشكل مدروس على أمريكا وإسرائيل

أكد الدكتور سيد غنيم، أستاذ زائر بحلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، أن الضربة الأمريكية الأخيرة ضد إيران لا تعد مرحلة ثانية من الحرب الإيرانية الإسرائيلية، بل تمثل مرحلة استثنائية ترتبط بظروف محددة، موضحًا أن استمرار إسرائيل في الهجمات أو لجوء إيران إلى رد واسع، قد يدفع الولايات المتحدة نحو تنفيذ ضربة شاملة، خاصة إذا استُهدفت الأصول العسكرية الأمريكية.

وأشار "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الرد الإيراني المرجّح سيكون سياسيًا ودبلوماسيًا، وربما اقتصاديًا في صورة إجراءات مثل غلق مضيق هرمز، وذلك بعد موافقة البرلمان الإيراني، مشددًا على أن هناك عددًا كبيرًا من الطائرات الشبحية والغواصات وحاملة طائرات أمريكية متمركزة في المنطقة، وهي قوات هجومية بطبيعتها، وليست فقط دفاعية، ما يعكس جاهزية الولايات المتحدة لرد هجومي موسع.

وأوضح أن إيران لن تتوقف، إذ إن كرامتها "مجروحة"، وقد يستغرق الرد بعض الوقت، مشيرًا إلى أن استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تنفيذ الضربات، هو ما يدفع إيران إلى التفكير في خيارات رد أوسع.