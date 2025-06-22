محفوظ مرزوق يكشف عن نوع الصاروخ الأمريكي في ضرب منشآت إيران النووية

كشف اللواء بحري أركان حرب، محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، أن صاروخ توما هوك الذي استخدمته أمريكا في ضرب منشآت إيران النووية، قديم وليس جديد وبه نظام للتوجيه غير موجود في أي دولة سوى أمريكا

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن صاروخ توما هوك يتميز بدقة التوجيه والالتزام بخط السير حتى يتفادى كل المدن والدفاع الجوي ولا يصيب الهدف بخط مستقيم وبالتالي يصعب تتبعه.

وأكد أنه صاروخ يطابق صورة للتضاريس ثلاثية الأبعاد مصورة من الأقمار الصناعية والطائرات المسيرات، موضحا أنه ليس باليستي أو فرط صوتي وسرعته أقل من الصوت.