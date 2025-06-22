هشام الحلبي: الجانب الأمريكي حريص على عدم حدوث إشعاعات نووية تؤثر بمنطقة الخليج

قال اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات، أن ترامب نوه سابقا عن احتمالية الضربة العسكرية على إيران دون تحديد اليوم، ولكن إيران أخلت المنشآت من كل ما فيها سواء اليورانيوم أو العاملين.

وتابع الحلبى خلال حواره مع العلامى أحمد موسى فى برنامج على مسؤوليتى مع الإعلامى أحمد موسى أن الضربة الأمريكية اليوم لا توحي بأنها ضربة جادة والجانب الأمريكي كان حريصا على عدم الضرب بعمق للمفاعلات النووية الثلاث، وإنما كان الجانب الأمريكي حريص على عدم حدوث إشعاعات نووية تؤثر على منطقة الخليج علاوة على أن إيران كانت ستضطر لضرب مصالح أمريكية؛ ردا على ما حدث.