السفير محمد حجازي: الخارجية المصرية والرئيس السيسي يتحركان دوليا لوقف الحرب

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العالم أمام مشهد خطير بعد الضربات الأمريكية على إيران، مشيرا إلى أن إيران لها الحق في الانسحاب من اتفاق حظر السلاح النووي؛ بسبب تهديد أمنها القومي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى -عبر زوم- ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: رد فعل إيران سيكون حاسما بعد ضرب منشآتها، والأمر المتوقع سيكون توجيه ضربة موجعة لإسرائيل.

وتابع قائلا: إسرائيل استدرجت ترامب للدخول في المعركة الإيرانية، وكوريا الشمالية تقوم بعمل القنبلة النووية؛ لعدم تعرضها لأحداث مشابهة لما حدث في العراق خلال حكم صدام حسين.

وأوضح السفير محمد حجازي أن امتلاك إيران أو إسرائيل للسلاح النووي؛ هو مشهد شديد الخطورة؛ خاصة أن هناك دولا قد تتجه لامتلاك السلاح النووي بشكل غير سلمي.

وواصل حجازي: الخارجية المصرية والرئيس السيسي لديهما تحركات دولية لوقف الحرب؛ لأن حجم الخسائر شديد في الجانبين، وتل أبيب ستدَّعي إعلاميا بإنهائها المشروع النووي لإيران.