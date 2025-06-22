أحمد موسى يكشف تفاصيل الضربة الأمريكية على المفاعل النووي الإيراني وتصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل

الإعلامي أحمد موسى يستعرض في حلقة اليوم أهم الملفات المحلية والعالمية، حيث يركز بشكل خاص على التطورات الساخنة في الساحة الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد المتصاعد بين إسرائيل وإيران.

يتناول موسى بشكل موسع تفاصيل الضربة الأمريكية الأخيرة التي استهدفت المفاعلات النووية الإيرانية، مع التركيز على ما جرى في مفاعل فوردو، وأسباب اختيار المقاتلات الشبح لتنفيذ العملية. كما يسلط الضوء على تداعيات هذه الضربة وتأثيرها على التوترات في المنطقة، بالإضافة إلى تحليل ردود الأفعال الإقليمية والدولية.

تأتي الحلقة في وقت حساس يشهد تصاعدًا خطيرًا في الصراع بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف من توسع رقعة النزاع لتشمل دولًا أخرى، ما يجعل من تغطية موسى فرصة لفهم أعمق لما يحدث على الأرض وتوقعات المستقبل في هذه الأزمة المتشابكة.