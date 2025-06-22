أحمد موسى يحذر من أمر خطير في حرب إيران وإسرائيل: كارثة نووية محتملة.. البترول: أزمة تخفيف أحمال الصيف الماضي لن تتكرر| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في هذا التقرير:



البترول: أزمة تخفيف أحمال الصيف الماضي لن تتكرر

أكد معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن أزمة تخفيف الأحمال في الصيف الماضي لن تتكرر هذا الصيف.



حرب إيران وإسرائيل.. أحمد موسى يحذر من أمر خطير: كارثة نووية محتملة

علق الإعلامي أحمد موسى، على التصعيد العسكري الدائر بين إيران وإسرائيل.



أحمد موسى: الجيش المصري العظيم هو عمود الخيمة للدولة

أعلن الإعلامي أحمد موسى، استضافته لحسام الغمري يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.



الحوثيون يوجهون تهديدا صريحا لأمريكا بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران

أكد الحوثيون، أنهم سيستهدفون السفن الأمريكية في البحر الأحمر،؛ إذا شاركت الولايات المتحدة في هجمات إسرائيل على إيران، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».



الحكومة تطمئن للمواطنين: الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي قلق

وجه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، رسالة طمأنة إلى الشارع المصري، قائلا: "الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي قلق".



قناة السويس: بدء عودة السفن العملاقة للمرور تدريجيا

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل بدء عودة السفن للمرور من قناة السويس، بعد توقف الحوثيين عن مهاجمة السفن.



جيش الاحتلال: تدمير 200 منصة إطلاق صواريخ في إيران

زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك تقديرات تشير إلى تدمير أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ في إيران.

أستاذ علوم سياسية: إحنا عايزين نعرف أمريكا شاركت في تمويل سد النهضة إزاي؟

علق الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، على تصريحات ترامب بشأن تمويل أمريكا لسد النهضة بغباء- على حد وصفه-.



البترول: 220 مليون متر مكعب من حقل ظهر في المستقبل

أكد معتز عاطف وكيل وزارة البترول والمتحدث باسم الوزارة، أن حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي مؤثر .