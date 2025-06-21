الحكومة تطمئن للمواطنين: الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي قلق

وجه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، رسالة طمأنة إلى الشارع المصري قائلا: "الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي قلق".

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6” المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الحكومة كان لديها خطة لتوفير احتياجات الدولة من السلع والمواد البترولية بدأت العمل عليها منذ 6 أشهر.

ونوه المتحدث باسم الحكومة، بأنه تم التعاقد مع 3 سفن للتغييز سيتم ربطهم بالشبكة القومية، إضافة إلى سفينة رابعة ستكون متاحة خلال شهر أغسطس.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، أنه لا يمكن لأحد توقع السيناريوهات التي ستحدث جراء الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ولكن نأمل أن تؤتي الجهود الدبلوماسية ثمارها.

محطات الكهرباء

أوضح المتحدث باسم الحكومة، أن الدولة قادرة توفير كل احتياجات المواطنين، وخطتها لتوفير الغاز لتشغيل محطات الكهرباء؛ تغني الدولة عن تخفيف الأحمال حتى في أوقات الذروة، وذلك إن لم يشهد المتغير الإضافي (وهو الأزمة بين إيران وإسرائيل) تصعيدات خطيرة.

ولفت المتحدث باسم الحكومة، إلى أنه بعد ربط سفن التغييز بالشبكة القومية؛ ستتم تغذية المصانع التي قُطِعَ عنها الغاز، مثل مصانع الأسمدة.

وبشأن الالتزامات الخارجية تجاه الشركاء الأجانب؛ أكد الحمصاني أن الدولة سددت المتأخرات، وأضافت حوافز جديدة؛ بهدف تشجيع الشركات على المزيد من الاستكشافات، وزيادة الإنتاج في حقول الغاز.