تقارير إعلامية: الصواريخ الأخيرة التي أطلقتها إيران استهدفت الجليل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن صفارات الإنذار دوت عند الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث أعلن جيش الاحتلال أنه تعامل بنجاح مع الأهداف الصاروخية، وذلك ضمن الرشقة الخامسة للصواريخ التي استهدفت الأراضي المحتلة.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنّ الحوادث الأمنية المتعلقة بالرشقات الصاروخية الأربع الأخيرة انتهت، وسمحت للمستوطنين بأن يخرجوا من الملاجئ، قبل أن تعاود الجبهة تحذيراتها بعد رصد الدفعة الخامسة من الصواريخ.



وذكرت، أن الصواريخ الأخيرة التي أطلقتها إيران استهدفت الجليل، الجولان، والحدود الشمالية، ما أدى إلى استمرار دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بين الشمال والجنوب الإسرائيلي.



