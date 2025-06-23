إسرائيل تعتقل جاسوس جمع معلومات عن المقربين من نتنياهو لصالح إيران

أعلنت إسرائيل اليوم الإثنين القبض على جاسوس إسرائيلي في حيفا يقوم بجمع معلومات عن المقربين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لصالح إيران، وذلك بحسب سبوتنيك الروسية.

كانت إسرائيل قد شنت حرب اغتيالات مع إيران منذ بداية الصراع بين الطرفين في بداية يونيو الجاري عندما شنت إسرائيل ضربتها العسكرية ضد إيران مستهدفة منشأة نطنز النووية، واغتالت رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، وبعض العلماء النوويين الإيرانيين.

وهدد نتنياهو في وقت سابق باغتيال المرشد الإيراني على خامنئي لاحتواء الصراع بالمنطقة في المقابل نشرت طهران قائمة اغتيالات إسرائيلية على رأسها نتنياهو،وقيادات بجيش الاحتلال الإسرائيلي.