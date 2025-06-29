أوكرانيا تستبعد تحقيق السلام عقب الهجوم الروسي بـ 447 مسيرة

أطلقت الدولة الروسية، فجر الأحد 447 مسيرة و60 صاروخا بمختلف أنحاء أوكرانيا حسب ما أعلنته الدولة الأوكرانية التي تعجبت من اختراق الضربات الروسية لحاجز جبهة القتال الشرقية مع روسيا وبلوغ الصواريخ لغرب أوكرانيا.

وتستبعد كييف بالوقت الحالي أن تعقد جولة مفاوضات ثالثة مع روسيا، وحالة عقدها لن ترمي إلى السلام الدائم،وهاجمت أوكرانيا بوقت سابق 4 مطارات عسكرية روسية مستهدفة الطائرات الروسية النووية الاستراتيجية تابلوف 95 وقُدرت تلك الخسائر بمليارات الدولارات للتكلفة المرتفعة للطائرات الاستراتيجية.

وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بالرد على ذلك الهجوم العسكري الكبير بينما حذرت ألمانيا عقب الهجوم الأوكراني الكبير من اتساع دائرة الحرب الروسية الأوكرانية،وامتدادها لدول أخرى بأوروبا الشرقية.