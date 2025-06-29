فاروق فلوكس: ذهبت للمسرح يوم جنازة والدتي.. والفن لم يأخذني من الهندسة

كشف الفنان القدير فاروق فلوكس عن تفاصيل إنسانية مؤثرة من حياته الشخصية، أبرزها لحظة وفاة والدته، والتي تصادفت مع التزام فني لم يستطع التخلي عنه.

وقال فاروق فلوكس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "والدتي توفيت الساعة خمسة وتلت، وكان وقتها بالليل ومكنش ينفع تتدفن، تأجلت الجنازة لتاني يوم، وأنا كان عندي التزام في المسرح، فروحت المسرح وماقدرتش أحضر جنازتها".

كما تحدث فاروق فلوكس، عن عشقه لمهنة الهندسة، مشيرًا إلى أنه رغم انشغاله بالفن، ظل محبًا للعمل الهندسي واحتفظ بزملائه في المجال، وقال: "أنا خريج كلية هندسة سنة 1963، ومازلت حتى الأن احب اكون مهندس وبحبها جدًا وبحب العمل الهندسي واشتغلتها وأنا رئيس قطاع في شركة، والفن مخدنيش منها ولحد دلوقتي محتفظ بزملائي".



