مستشار المرشد الإيراني: ضربنا 16 صاروخا على قاعدة العديد و6 منها أصابوها

قال مستشار المرشد الإيراني “علي لاريجاني”، اليوم الأحد، إن طهران أطلقت 16 صاروخا على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، وأصابت 6 صواريخ القاعدة بدقة، وكان كل صاروخ يحمل 400 كيلوجرام من المتفجرات، مؤكدا أن “ترامب يعيش في الأوهام”، وذلك بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.

وجاء تعليق لاريجاني، عقب الإعلان الأمريكي عن تفاصيل الضربة الأمريكية الكبيرة على المنشآت النووية الإيرانية نطنز وأصفهان وفوردو، على لسان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في وقت سابق، بإلقاء 185 طنا من المتفجرات من الطائرة الأمريكية الاستراتيجية “بي 2”، والذي تسبب في تراجع البرنامج النووي الإيراني لمئات السنين.

وتستعد إيران وأمريكا إلى استئناف التفاوض في الوقت الراهن حول برنامجها النووي؛ عقب دعوة “ستيف ويتكوف” لعقد اتفاق مع إيران، مقابل تخفيف العقوبات.