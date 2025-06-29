آسر ياسين: أمي كانت تكلمني كل يوم وتبكي وتقولي إنت بتعمل إيه

كشف الفنان أسر ياسين، عن تفاصيل جديدة عن بدايته في مجال الفن وهن حياته الشخصية، قائلا :"أمي لم توافق على عملي في المجال الفني".



وأضاف أسر ياسين، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن :"أمي كانت تكلمني كل يوم وتبكي وتقولي لي أحنا موظفين وانت بتعمل ايه، ووالدي تعمل معي بذكاء وطلب مني النظر للعلامات في عملي إذا لم أوفق في التمثيل أذهب لعمل في الهندسة، واصدقائي دعموني ووقفوا بجوار".



فيما طرحت قناة dmc البرومو الترويجي للحلقة المقبلة من برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ويحل فيه الفنان آسر ياسين ضيفًا برفقة والدته منى الدغيدي.

ويتحدث آسر ياسين خلال الحلقة عن بداياته الفنية وكواليس أحدث أعماله الدرامية «قلبي ومفتاحه»، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، قائلًا: «استحالة كنت أتخيل في يوم من الأيام إني هبقى ممثل». كما كشفت والدته أن أحب الأدوار إلى قلبها من أعمال ابنها هو دوره في فيلم «شماريخ».

ومن المقرر عرض الحلقة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة.

