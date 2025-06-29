فاروق فلوكس: فؤاد المهندس كان سندي.. وكتابي الجديد يحكي الحكاية كلها

أعرب الفنان القدير فاروق فلوكس عن رضاه الكامل عن كل ما قدمه في مسيرته الفنية، مؤكدًا أنه لم يشعر يومًا بالندم تجاه أي دور في السينما أو المسرح أو الدراما.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة “صدى البلد 2”: "كل دور قدمته كان نابع من قناعة داخلية، وعمري ما عملت دور وأنا رافضه من جوايا".

وأشار إلى أنه كان يرفض تجسيد أدوار العنف والبلطجة لأنها تتعارض مع طبيعته الشخصية، موضحًا: "أنا مش من الناس اللي تقدر تقدم النوع دا، ده مش لوني، ومش شبه تركيبتي".

وعن مقارنته بالفنان الراحل توفيق الدقن، قال: "هو لون، وأنا لون تاني خالص، بعيد عني تمامًا".

وكشف فلوكس عن استعداده لطرح كتاب جديد بعنوان "الزمن وأنا"، يسرد فيه محطات حياته الفنية والإنسانية، مؤكدًا أنه يتضمن تفاصيل عن بداياته، علاقاته بزملائه الكبار مثل فؤاد المهندس، إلى جانب قصصه العاطفية قائلاً: "الكتاب فيه قصص رومانسية كتير، وبيحكي عن حبي وعلاقاتي".

واختتم بأن صحفيًا يساعده في إعداد الكتاب، حيث يقوم بتسجيل ذكرياته صوتيًا، ثم يصيغها بشكل مكتوب، في مشروع يراه بمثابة توثيق صادق ومختلف لمسيرته.