الرئيس الإيراني: مستعدون لفتح فصل جديد من العلاقات مع الجيران بمنطقة الخليج

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساء اليوم الأحد بإن إيران مستعدة لفتح فصل جديد من العلاقات مع الجيران بمنطقة الخليج وتحقيق التعاون الكامل مع المجلس الخليجي حسب وسائل الإعلام الإيرانية.

ووقفت الدول العربية بمنطقة الخليج موقفا ثابتا في دعم إيران بمواجهة إسرائيل وأدان ورفض مختلف الزعماء العرب الهجوم الإسرائيلي ضد طهران الذي انتهك سيادتها،ودعوا لضرورة وقف التصعيد في المنطقة وتحقيق التهدئة.

ونظمت إيران والإمارات في مطلع العام الجاري مناورات بحرية مشتركة من أجل تأمين الملاحة في مضيق هرمز المائي،وفي ذات السياق تواصل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس الأركان الإيراني اللواء عبد الرحيم الموسوي من أجل تحقيق التنسيق الدفاعي المشترك