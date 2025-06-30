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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس مروجي المخدرات بدار السلام

مخدرات ارشيفية
مخدرات ارشيفية

جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة في دار السلام 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية يقومان بترويج المواد المخدرة بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلان مقيمان بالقاهرة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت أكثر من كيلو جرام – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى") بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات المواد المخدرة الأجهزة الأمنية ترويج المواد

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