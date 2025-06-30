هدى الإتربي عن رحيل زيزو: الوحيد اللي كنت أعرفه في الزمالك

عبّرت الفنانة هدى الإتربي عن حزنها الشديد بعد رحيل نجم الزمالك أحمد سيد زيزو، مشيرة إلى أنها لا تتابع كرة القدم بشكل كبير، لكن زيزو كان الاسم الوحيد الذي تعرفه وتتابعه داخل الفريق الأبيض.

وقالت هدى خلال لقائها في برنامج «بجد × راديو» عبر إذاعة إنرجي:

"أنا ماليش في الكورة خالص، والوحيد اللي كنت أعرفه في الزمالك هو زيزو.. وزعلت جدًا لما مشي، وحسيت إني فقدت الحاجة الوحيدة اللي كنت فاهمة فيها شوية".

يذكر أن هدي الاتربي أكدت نجاحها بعد مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، والذي يعرض حالياً في ماراثون دراما رمضان 2025

وقالت هدى الإتربي في لقاء خاص لموقع "صدى البلد" إن مسلسل "العتاولة٢" كان مميزًا، وهو ما حقق وجهة نظري ورغبتي في استكمال نجاح الجزء الأول.

وأضافت أن شخصية دينا تمثّل نموذج الفتاة البسيطة ، التي تتعرض للدخول إلى عالم لايف السوشيال ميديا لكنها تواجه مصير صعب لدرجة أن أسرتها تتخلي عنها ويتركها حبيبها و تتعرض للعديد من المواقف الصعبة.

وتابعت: شخصيتي في المسلسل حملت رسائل موجهة للناس بشكل عام والفتيات بشكل خاص الذين يبحثون عن الشهرة والثراء السريع مما يجعلهم أحيانا يقعون ضحايا لمجموعات مشبوهة تبتزهم وتقوم باستغلالهم من أجل هدف غير أخلاقي أو شيء يحمل ضررا للمجتمع.