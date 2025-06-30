قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير يفجر مفاجأة بشأن مكان إقامة السوبر المصري
مجلس الوزراء: المستشفيات الحكومية ملك للدولة.. لا بيع ولا تسريح للعاملين
التنظيم والإدارة يعلن عن حاجـة "النقل النهري" لتعيين 57 مهندساً
الرئيس السيسي للمشير خليفة حفتر: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير خارجية الاحتلال: لن نتنازل عن سيادتنا على الجولان
أقوال مثيرة لوالد سائق تريلا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
مجلس كنائس مصر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو
اعتقال ثلاثة إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران
رئيس النواب للحكومة: عليكم تنفيذ ما تعهدتم به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين
وزارة الحج السعودية تسمح لمواطني دول الخليج العربي بأداء العمرة في أي وقت
التعليم تنفي اكتشاف أوراق بلا أرقام سرية وإجابات متطابقة بالفيزياء بأحد كنترولات الثانوية العامة
مطار الغردقة يشهد ذروة حركة الطيران مع تدفق عشرات الآلاف من السياح الأجانب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهمين بخطف شخص بحلوان

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعدى 3 أشخاص على آخر وإحتجازه بإستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بقيام 3 أشخاص بحوزتهم سلاح أبيض بالتعدى على آخر وإصطحابه عنوة داخل مركبة "توك توك"ولاذوا بالفرار.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول عامل مقيم بدائرة القسم “مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم”، وطرف ثانى 3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم لخلافات مالية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى عليه وإصطحابه داخل مركبة "توك توك" وإحتجازه داخل أحد المخابز ملك أحدهم أمكن ضبطهم .

وضبط بحوزتهم الأسلحة البيضاء والمركبة المُستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المٌشار إليه وإتهموا الأول بقيامه بالنصب على أحدهم فى مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية أسلحة بيضاء حلوان سلاح أبيض توك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

العربون

هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب

القرآن الكريم

الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية

فريق الاهلي

ممنوع الاقتراب.. ريبيرو يطالب الأهلي بتحصين خماسي الفريق.. وبيبو يحل أزمة الظهير

حادث - ارشيفية

لماذا تم حبس مالك التريلا المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية؟.. تفاصيل

ترشيحاتنا

منة شلبي

طرح برومو فيلم هيبتا 2 لـ منة شلبي ومحمد ممدوح

إلهام شاهين

إلهام شاهين عن ثورة 30 يونيو: يوم تاريخي

صناع مسرحية الملك لير

يحيى الفخراني: المسرح القومي يمثل لي جذور الانتماء الحقيقي

بالصور

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه .. صور

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

معلومات صادمة .. مبرد المياه يصيبك بهذه الأمراض

مبرد المياة
مبرد المياة
مبرد المياة

تسلا تعترف بوجود خلل في بعض سياراتها الجديدة.. يشكل خطرا على السلامة

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد