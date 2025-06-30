بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهمين بخطف شخص بحلوان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعدى 3 أشخاص على آخر وإحتجازه بإستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بقيام 3 أشخاص بحوزتهم سلاح أبيض بالتعدى على آخر وإصطحابه عنوة داخل مركبة "توك توك"ولاذوا بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول عامل مقيم بدائرة القسم “مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم”، وطرف ثانى 3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم لخلافات مالية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى عليه وإصطحابه داخل مركبة "توك توك" وإحتجازه داخل أحد المخابز ملك أحدهم أمكن ضبطهم .

وضبط بحوزتهم الأسلحة البيضاء والمركبة المُستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المٌشار إليه وإتهموا الأول بقيامه بالنصب على أحدهم فى مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.