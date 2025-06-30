فى حملات أمنية مكبرة.. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 44 مليون جنيه| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة- الأمن العام" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها ، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم قرابة 316 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة “حشيش، شابو ، هيروين، هيدرو ، بودر”، و251 ألف قرص مخدر و31 قطعة سلاح نارى" 2 بندقية خرطوش، 18 طبنجة ، 11 فرد خرطوش".

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 44 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .