الرئيس السيسي: مصر تسطر منذ عام 2013 تاريخا جديدا لا بالأقوال بل بالأفعال والمشروعات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الطريق لم يكن سهلا بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال حتى تم دحره، وتصدينا للتحديات الداخلية والخارجية ومضينا في طريق التنمية الشاملة.



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، أن ثورة الثلاثين من يونيو الخالدة شكلت ملحمة وطنية سطرها أبناء مصر.



وأضاف الرئيس السيسي: توحدت الإرادة الشعبية في ثورة الثلاثين من يونيو وقررت الجماهير استعادة مصر وهويتها وتاريخها ومصيرها.



وأوضح الرئيس السيسي، أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، وأن مصر تسطر منذ عام 2013 تاريخا جديدا لا بالأقوال بل بالأفعال والمشروعات.