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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: تخفيف الأعباء عن كاهل المصريين أولوية قصوى للدولة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاجر ابراهيم

وجه الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم، رسالة إلى الشعب المصري، قائلا: “أنتم السند الحقيقي والدرع الحامي والقلب النابض بهذا الوطن، وقوة مصر ليست فى سلاحها وحده بل فى وعيكم وتماسك صفوفكم وربطكم لكل دعوات الإحباط والكراهية”.

وأضاف الرئيس السيسي: “نعم الأعباء ثقيلة والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحني إلا لله سبحانه وتعالي، وأشعر بكم وأؤكد لكم أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم هو أولوية قصوي للدولة، خاصة فى ظل هذه الأوضاع الملتهبة فى منطقتنا”.

وتابع: “أرسل رسالة إلي أرواح شهدائنا الأبرار وأقبل جبين كل أم وأب وزوجة وطفل فقدوا من أحبوا ليحيي هذا الوطن مرفوع الرأس، وأتوجه بالتحية والتقدير إلى قواتنا المسلحة الباسلة وأعضاء هيئة الشرطة المدنية الأوفياء وإلى كل أجهزة الدولة التي تواصل الليل والنهار فى خدمة أبناء مصر".

واختتم معقبا: "مصر التي تبني بإرادة شعبها وتحيا بإخلاص أبنائها، وبالله تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر”.

الرئيس السيسي الشعب المصري السيسي

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