قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة تحترق| الاحتلال يقصف مراكز النزوح ويقتل أسرًا بأكملها في مناطق آمنة.. و٤٨ شهيدا منذ الفجر
أخطاء ومخالفات.. أزمة بين طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا | ما القصة؟
شوبير يفجر مفاجأة بشأن مكان إقامة السوبر المصري
مجلس الوزراء: المستشفيات الحكومية ملك للدولة.. لا بيع ولا تسريح للعاملين
التنظيم والإدارة يعلن عن حاجـة "النقل النهري" لتعيين 57 مهندساً
الرئيس السيسي للمشير خليفة حفتر: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير خارجية الاحتلال: لن نتنازل عن سيادتنا على الجولان
أقوال مثيرة لوالد سائق تريلا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
مجلس كنائس مصر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو
اعتقال ثلاثة إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران
رئيس النواب للحكومة: عليكم تنفيذ ما تعهدتم به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين
وزارة الحج السعودية تسمح لمواطني دول الخليج العربي بأداء العمرة في أي وقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإدارية العليا: انحراف طبع الموظف وخُلقه ليس وحده سبب عقابه

الإدارية العليا: انحراف طبع الموظف وخُلقه ليس وحده سبب عقابه
الإدارية العليا: انحراف طبع الموظف وخُلقه ليس وحده سبب عقابه
إسلام دياب

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المخالفات التأديبية ليست محددة حصراً ولا نوعاً ، فلا يشترط لمؤاخذة الموظف تأديبياً عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة، أن يكون ذلك منطوياً على انحراف في طبعه وخلقه على وجه يؤثر تأثيراً في كيان وظيفته واعتبارها، بل يكفي أن يصدر منه فعل يعتبر مناقضاً ومتعارضاً مع الثقة، ويتطلب منه البعد عن مواطن الريب وكل ما يمس الأمانة والنزاهة.

وأضافت أن كل فعل يصدر من الموظف خارج نطاق وظيفته ينطوي على سلوك معيب يمس كرامته، ويمس كرامة المرفق الذي يعمل به بطريق غير مباشر يحاسب عنه تأديبياً.

وأشارت المحكمة، إلى أن الرقابة القانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذي هو ملاك يد المحكمة التي أصدرته وتتلخص في تقرير جسامة الذنب الذي اقترفه وما يعادله حقاً وصدقاً من جزاء، ومن ثم فإذا ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع، الدليل على أن المتهم قد قارف ذنب إداري يستأهل الجزاء وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من وقائع واقعية وتؤدي إليه، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن.

المحكمة الإدارية الإدارية العليا مجلس الدولة المخالفات التأديبية موظف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

القرآن الكريم

الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية

العربون

هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب

فريق الاهلي

ممنوع الاقتراب.. ريبيرو يطالب الأهلي بتحصين خماسي الفريق.. وبيبو يحل أزمة الظهير

حادث - ارشيفية

لماذا تم حبس مالك التريلا المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية؟.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الدولار

11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

رؤساء الهيئات القضائية يتسلمون مهام عملهم الجديد.. غدًا

رؤساء الهيئات القضائية يتسلمون مهام عملهم الجديد.. غدًا

مجمع محاكم المحلة

إخلاء سبيل مالك مطعم تسبب حريق بالمكان في وفاة شاب وإصابة 6 آخرين بالمحلة

بالصور

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه .. صور

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

معلومات صادمة .. مبرد المياه يصيبك بهذه الأمراض

مبرد المياة
مبرد المياة
مبرد المياة

تسلا تعترف بوجود خلل في بعض سياراتها الجديدة.. يشكل خطرا على السلامة

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد