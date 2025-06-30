قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. ابدأ يومك بذكر الله ففيه شفاء للصدور
رسميًا| إجازة 30 يونيو لـ موظفي القطاع الخاص.. وهؤلاء لهم ضعف الأجر بالقانون
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. بث مباشر
بعد فحص 51507 سائقين من بداية العام..الداخلية: 4,3 % منهم يتعاطون المخدرات
وزير الإسكان: افتتاح وتشغيل القطاع الرابع من ازدواج طريق سيوة / مطروح بطول 50 كم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم
الزراعة: إحباط محاولة تهريب لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة الدولي
صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة غدا| احسب قبضك
فرنسا تُدين تهديدات إيران لرئيس وكالة الطاقة الذرية وتطالب بضمان سلامة موظفيها
تعرف على أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية وهذا موعد انكسارها.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

20 يوليو أولى جلسات محاكمة رئيس شركة تطوير عقاري للإخلال بتعاقد مشروع سكني

أولى جلسات محاكمة رئيس شركة للتطوير العقاري وآخر أخلا بتعاقد مشروع سكني.
أولى جلسات محاكمة رئيس شركة للتطوير العقاري وآخر أخلا بتعاقد مشروع سكني.
إسلام دياب

تنظر محكمة الجنايات القاهرة بجلسة 20 يوليو المقبل،  أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة للتطوير العقاري، بعد إحالته إلى المحاكمة الجنائية، لاتهام الشركة بالإخلال ببنود التعاقد الموقعة مع الجمعية التعاونية للإسكان، ومخالفة الشركة للإجراءات الإنشائية الواردة بالكود المصري للبناء، ما ترتب عليه ميول ببعض أبنية المشروع وضرر مالي ضخم للجمعية التعاونية للإسكان.

كشفت أوراق القضية رقم 1601 لسنة 2025 جنايات قسم البساتين، المقيدة برقم 23 لسنة 2025 كلي حلوان، بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، أن المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة للبناء والتشييد، أخل عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة المبرم بين شركته وبين أعضاء الجمعية التعاونية للإسكان والمنصوص عليها بالبند الثاني والخامس والحادي عشر من العقد، والمادة 80 من قانون المناقصات والمزايدات.

وأضافت التحقيقات أنه لم يقم باتباع جميع الإجراءات الإنشائية الواردة بالكود المصري للبناء، فترتب عليه ميول في بعض أبنية المشروع، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الجمعية التعاونية للإسكان.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني بصفته استشاري مشروع الجمعية التعاونية للإسكان، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالإخلال بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم بين أعضاء الجمعية التعاونية للإسكان وبين شركة للبناء والتشييد، بأن اعتمد الأعمال التي اتهم بها المتهم الأول والمخالفة لكود البناء المصري والتي تسببت بميول بعض أبنية المشروع مما ألحق ضررا جسيما بأموال الجمعية التعاونية.

محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة شركة للتطوير العقاري الجمعية التعاونية للإسكان جنايات قسم البساتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش

معاش شهري لربات البيوت دون وظيفة

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

امتحانات الثانوية العامة

والد طالبة ثانوية عامة يستغيث: لجنة بنتي كلها غش.. وأطالب الوزير بالتحقيق

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

العربون

هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب

القرآن الكريم

الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية

فريق الاهلي

ممنوع الاقتراب.. ريبيرو يطالب الأهلي بتحصين خماسي الفريق.. وبيبو يحل أزمة الظهير

ترشيحاتنا

كيكة البوتجاز

في 10 دقائق.. اصنعي كيكة الشوكولاتة على البوتجاز من غير فرن

ضغط الدم

5 دقائق فقط من هذا التمرين تخفض ضغط الدم.. داوم عليها

طريقة تحضير صينية الباذنجان بالجبن

طريقة عمل صينية الباذنجان بالجبن.. بمذاق لا يقاوم

بالصور

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

معلومات صادمة .. مبرد المياه يصيبك بهذه الأمراض

مبرد المياة
مبرد المياة
مبرد المياة

تسلا تعترف بوجود خلل في بعض سياراتها الجديدة.. يشكل خطرا على السلامة

تسلا
تسلا
تسلا

لماذا تشعر بدوخة عند ركوب السيارات الكهربائية؟.. حقيقة علمية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد