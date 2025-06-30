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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد قليل.. محاكمة 3 طالبات بتهمة التنمر على زميلتهن بالتجمع الخامس

الحكم على 3 طالبات بتهمة التنمر على زميلتهن بالتجمع الخامس
الحكم على 3 طالبات بتهمة التنمر على زميلتهن بالتجمع الخامس
إسلام دياب

تصدر محكمة الطفل، بعد قليل، الحكم على 3 طالبات في مدرسة شهيرة بمنطقة التجمع الخامس، بتهمة التنمر على زميلتهن وتصويرها في فيديو مُهين ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحالت جهات التحقيق الطالبات إلى المحاكمة الجنائية بعد توجيه عدة اتهامات لهن، من بينها السب والقذف باستخدام ألفاظ خادشة للحياء، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، واستغلال الواقعة في محاولة للابتزاز النفسي.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به والدة المجني عليها، استغاثت خلاله بوزير التربية والتعليم، بعد تعرض ابنتها لحادث تنمر داخل المدرسة، حيث قامت الطالبات الثلاث بالسخرية من زميلتهن، وسبّها بألفاظ مسيئة، والتشهير بها في فيديو تم تداوله على السوشيال ميديا، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية.

ورغم محاولة الأسرة احتواء الأزمة بقبول اعتذار رسمي من الطالبات، تفاقم الوضع بعد مطالبة الأم بالتوقيع على إقرار بعدم استغلال الفيديو ضد المتهمات، ما دفعها إلى اللجوء إلى النائب العام، الذي أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وأكدت الأم في أقوالها أن ابنتها تعاني من أزمة نفسية حادة بسبب الواقعة، تسببت في إصابتها بالأكزيما العصبية ونوبات انفعال شديدة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

محكمة الطفل طالبات مدرسة شهيرة التجمع الخامس التنمر

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