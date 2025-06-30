دهس مسن وابنته وحفيدته.. قرار عاجل ضد سائق مدينة نصر بعد ضبطه بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس سائق متهم بدهس مسن وابنته وحفيدته، والتسبب في وفاتهم عقب ضبطه نفاذا لقرار النيابة العامة، أثناء اختبائه بمحافظة الإسكندرية، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات.

طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وتحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن واقعة تصادم بالقاهرة وفرار مرتكب الواقعة.

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أنه حال عبور أحد الأشخاص وابنته وحفيدته الطريق محل البلاغ اصطدمت بهم سيارة، تم التحفظ عليها، ولاذ قائدها بالفرار تاركاً السيارة، نتج عن ذلك وفاتهم.

وأمكن تحديد مرتكب الواقعة بإجراء التحريات وجمع المعلومات وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، له معلومات جنائية ، وتم ضبطه بمكان إختبائه بالإسكندرية، وبمواجهته علل هروبه من مكان الحادث خشية مسائلته قانونياً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، التي أصدرت قرارها المتقدم.