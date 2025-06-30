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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عملتلي سحر.. تجديد حبس عامل أشعل النار في زوجة عمه ببولاق الدكرور

سحر - ارشيفية
سحر - ارشيفية
رامي المهدي

جدد قاضي المعارضات حبس، عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل زوجة عمه لاعتقاده أنها تسببت في إيذائه من خلال عمل سحر له. 

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل حاول التخلص من زوجة عمه، في بولاق الدكرور، لاعتقاده بتورطها في إيذائه بأعمال السحر، وألقى عليها مادة سريعة الاشتعال، ما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل سيدة وعامل إلى المستشفى، مصابين بحروق في بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تبين أن العامل المصاب شك في زوجة عمه بالتسبب في إيذائه بأعمال سحر، ما دفعه لإلقاء مادة سريعة الاشتعال عليها وإشعال النيران بها أسفرت عن إصابتها، وإصابته.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، والتحفظ على المتهم، وحرر محضر بالواقعة.

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