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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"شفرة نجاح" يستعرض قصص عملاء جهاز تنمية المشروعات

أرشيفية
أرشيفية
محمد صبيح

أصدر جهاز تنمية المشروعات تقريرا مصورا بعنوان "شفرة نجاح"، ألقى فيه الضوء على عدد من قصص النجاح لأصحاب المشروعات الصغيرة من عملائه الذين حصلوا علي العديد من الخدمات المالية و غير المالية لمشروعاتهم الصناعية و الانتاجية وانطلقوا بقوة في السوق المصري و نجح بعضهم في التصدير للخارج، وذلك علي هامش اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم المالي والفني للشباب والخريجين الجدد من الجنسين لمساعدتهم على اقتحام مجال الأعمال الحرة وتأسيس وإقامة أعمالهم الخاصة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة بالاضافة الي تقديم الدعم التمويلي و الفني اللازم لتطوير المشروعات القائمة بمختلف محافظات الجمهورية

وأوضح رحمي أن المشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية تحظى بأهمية خاصة لدى جهاز تنمية المشروعات لما لها من قدرة في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة من جهة، فضلا عن مساهمتها في تمكين المنتج المحلي في الداخل ورفع جودته وتعزيز قدرته للتصدير للخارج من جهة أخرى.


من جانبهم، دعا أصحاب المشروعات الشباب والخريجين بالسعي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية والفنية التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مكاتبه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، موجها النصح للشباب بالاطلاع على قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 والذي تضمن باقة كبيرة من الخدمات والحوافز والمزايا لتسهيل إقامة المشروعات أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل على حد سواء.

واستعرض أصحاب المشروعات عدد كبير من الخدمات التي حصلوا عليها من جهاز تنمية المشروعات والتي كان لها أثر بالغ في إقامة مشروعاتهم أو تطويرها ومن بينها الدورات التدريبية واستصدار التراخيص والحوافز الضريبية وتعزيز قدرتهم على الاستمرارية في السوق والنمو والتصدير.

جدير بالذكر أن الفيلم تم تنفيذه من خلال قطاع الإعلام بجهاز تنمية المشروعات وقد ضم عدد من قصص لأصحاب المشروعات المتميزة من عملاء الجهاز وهم رأفت راشد صاحب مؤسسة وادي النيل للمنتجات الورقية وياسمين السويفي صاحبة مشروع سويفش للمأكولات البحرية وهند الشوربجي مصممة حلي و مجوهرات ويوسف بشرى صاحب مصنع ريتا للملابس والمفروشات.

جهاز تنمية المشروعات الدعم المالي والفني فرص عمل لائقة المنتج المحلي أصحاب المشروعات

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