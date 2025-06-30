صعود جماعي في مؤشرات البورصة المصرية اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 أداءً إيجابيًا ، خلال بداية جلسات التداول، مدفوعة بحالة من الترقب لدى المستثمرين لأداء الأسهم القيادية واستمرار الزخم في قطاعات بعينها.

وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 33263 نقطة، مما يعكس حالة من التماسك النسبي في أداء الأسهم الكبرى بالسوق.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى 41338 نقطة، بينما حقق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" صعودًا طفيفًا بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 14923 نقطة.

وشهدت مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة أداءً إيجابيًا أيضًا، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى 9924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليسجل 13472 نقطة، مدعومًا بنشاط ملحوظ على بعض الأسهم التشغيلية والمضاربية داخل السوق.

ويُشار إلى أن البورصة المصرية شهدت خلال الأسابيع الماضية تباينًا في الأداء، متأثرة بالتغيرات في أسعار الفائدة العالمية، وأداء الأسواق الإقليمية، وحركة رؤوس الأموال الأجنبية.