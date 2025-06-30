قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العاطي لعراقجي: مصر مستعدة لدعم جميع جهود التسوية السياسية والاستقرار
الزمالك يعيد ترتيب أوراقه.. لجنة التخطيط بين البقاء والتجميد
الرئيس الإيراني: مدير الطاقة الذرية لم يكن محايداً وهذا غير مقبول
مدبولي: جهود مصر مستمرة لدعم إعادة إعمار غزة والتحرك نحو سلام عادل
رئيس الوزراء: مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس
وزير الشئون النيابية: الحكومة تمارس عملها بجدية في ظروف استثنائية
في ذكرى 30 يونيو.. الأوقاف: 23 مليار جنيه في إعمار المساجد و3.1 مليار للبر وتنفذ 268 ألف مقرأة قرآنية
مصرع أب وإصابة نجله.. الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة
الكرملين: موقف روسيا من المفاوضات بشأن أوكرانيا يعتمد على سلوك كييف
هل تحدث موجات تسونامي.. زلزال قوي يضرب قرب اليابان
الجولان شرط أساسي.. الكشف عن تفاصيل اتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل وسوريا
جولد بيليون: ارتفاع محدود في سعر الذهب عالمياً مع ضعف الدولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: أنا صاحب أملاك.. ومشروع قانون الإيجار القديم عقاب اجتماعي

النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب
النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب إن مشروع تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة عقابًا اجتماعيًا. 

وأوضح إمام خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أنه صاحب مصلحة شخصية لامتلاكه عقارًا، مشيرًا إلى أن الإفصاح تطبيقًا للمبادئ البرلمانية المستقرة واللائحة الداخلية. 

وقال "‘إن كنا للعدل طالبين فالرحمة قبل العدل مبغية"، مضيفًا "أنا مالك عندنا مكان إيجار قديم جدي ووالدي أجروا الشقق وعارفين وقالوا لنا إنها ستورث"، مضيفًا "الحاج محمود اللي أجر مننا سنة 1990 راجل موظف محترم، طلع معاش عمره 73 سنة، يطلع بعد 7 سنين بموجب المشروع ده، مش كل الورثة، زيي أنا كده بقوله تموت قبل السبع سنين".

 وتساءل "أو واحد زيه في مدينة المحلة الكبرى، مدينة زي بورسعيد أوغيرها من المدن ليس لها ظهير صحراوي توديهم فين؟ هتبعتهم مدن تانية؟ هتوديهم الصحرا؟ وقال إمام "هذا القانون في ذكرى 30 يونيو بدل ما نصحح خطأ تاريخي نعمل عقاب اجتماعي، تموتوا قبل السبع سنين أو تطردوا في الشارع". 

وأضاف "اللي بيحصل ده غلط محتاج وقفة بنولع في الناس نقولهم احنا مش معاكم ونقول لكبار السن ان المجلس ده اللي طلع قانون المسنين والحكومة ما طلعتش لائحته، كفاية عليكم كده". 

وتابع موجهًا حديثه للحكومة "نقيب الاطباء تكلم عن العيادات والصيدليات أنا هتكلم عن الحلاقين"، مضيفًا "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق بييجي يوم يقولك نعيما واللي عليه الدرو يتفضل، السيرة الطيبة هي الباقية".

النائب عبد المنعم إمام الحكومة مشروع تعديل الإيجار القديم عقارًا المحلة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

صورة أرشيفية

البط البلدي بـ 160 جنيها والحمام بـ 175.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

الايجار القديم

قبل مناقشته بالبرلمان.. حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات

الصلاة فى السيارة

هل يجوز أداء الصلاة في السيارة أثناء السفر؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

عدم صيام يوم عاشوراء

هل عدم صيام يوم عاشوراء حرام؟ الإفتاء تجيب

مقرأة كبار القراء برواية البزي

انطلاق مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير في مسجد السيدة زينب غدًا

ثورة 30 يونيو

مرصد الأزهر : ثورة 30 يونيو إرادة شعب صنعت تاريخا

بالصور

أول سيارة AMG من مرسيدس بـ3 محركات

مرسيدس AMG
مرسيدس AMG
مرسيدس AMG

الرئيس السيسي للمشير خليفة حفتر: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر - أرشيفية
الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر - أرشيفية
الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر - أرشيفية

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه .. صور

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد