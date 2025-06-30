وزير الإسكان: تنسيق كامل مع التنمية المحلية والمحافظين لتوفير الأراضي المتاحة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجود تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين ، لتوفير الأراضي المتاحة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم ممن ينطبق عليهم الشروط بالمحافظات في اقرب مكان لهم ، مؤكدا أن هذه رسالة طمأنة للمستأجرين.

وأشار الوزير خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين ، إلى أن تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلي وسنبدأ بالوحدات المغلقة والغير مخصصة للسكني " التجارية" ، بإعتبارها في اولوية حالات التطبيق ، ثم السكني والذي سيكون مرتبط تطبيقه بتوفير بديل .