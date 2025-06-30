رئيس النواب: غدا التصويت على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ

طالب المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية بعرض الإحصاءات الخاصة بالمستأجرين الأصليين والخاصة بالأراضي الجاهزة للإسكان الاجتماعي على كافة الهيئات البرلمانية أغلبية و معارضة قبل الجلسة العامة غدا ليتمكنوا من إبداء آرائهم وتعديلاتهم خلال الجلسة العامة غدا وفق أسس واضحة.

و قال رئيس مجلس النواب أطلب إحصاءات حديثة و ليس إحصاءات عام ٢٠١٧ ، مشيرا إلى أننا نحتاج بيانا حديثا واضحا بالمستأجرين الأصليين و بيانا بعدد الأراضي اللازمة للوحدات البديل و ليس إحصاءات ٢٠١٧.

و أضاف “ و نحتاج معلومة واضحة عن المحافظات التي يتوفر بها الظهير الصحراوي و التي لا يتوفر بها" ، قائلا : “ هذه الإحصاءات ضرورة حتى لا يظلم مواطن سوء مالك أو مستأجر و هذه مسئولية تاريخيّة”.

و تابع: " الحكومة تعهدت بعدم الطرد وأقول إن القانون يعبر عن منظومة كاملة و المادة "٢" لا تنفصل عن المادة " ٨" .

و أكد المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه لا صحة لوجود شبهة عدم الدستورية في القانون مستطردا “ و أنتم مرتاحين لا يوجد شبهة عدم دستورية ”.

و أوضح أن جلسة الغد ستشهد التصويت على القانون من حيث المبدأ ثم مناقشة مواده مادة مادة ، مؤكدا أن المناقشات تستهدف تحقيق مصلحة الوطن “اللي خيره علينا”.