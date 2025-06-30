رئيس النواب لـ الحكومة: هل يوجد بيان بأراضي الإسكان الاجتماعى في المحافظات

وجه المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب تساؤلاً للحكومة، بأنه هل يوجد بيان بالأراضى الذى سيتم بناء الإسكان الاجتماعى عليها في جميع المحافظات؟ ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، وبناء على طلب العديد من النواب.

كما تساءل رئيس مجلس النواب، هل لو المستأجر الأصلي تقدم بطلب للحصول على شقة، هل هناك شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات، علمًا بأن مشروع القانون المعروض لم ينتظر فترة انتهاء السبعة سنوات، فهل هناك شقق جاهزة أو بيان بعدد الشقق؟ مطالباً الحكومة بتجهيز البيان قبل انتهاء مناقشات جلسة اليوم.