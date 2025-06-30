وزير الخارجية الروسي يحذر من زيادة الانفاق العسكري لحلف الناتو

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم "الإثنين" من قيام حلف الناتو العسكري بزيادة الانفاق العسكري بنسبة 5%، مُنوها بأن تلك الخطوة سوف تؤدي لإنهيار الحلف العسكري.

جاءت تحركات حلف الناتو العسكري عقب دعوة الرئيس الأمريكي ترامب، دول الحلف إلى زيادة الانفاق بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية التي تغطي نسبة كبيرة من الانفاق العسكري بالحلف.

ولوح الرئيس الأمريكي ترامب في وقت سابق من أجل تحسين الاقتصاد الأمريكي بالانسحاب من حلف الناتو العسكري بينما ظهرت دعوات على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنشاء حلف عسكري أوروبي جديد يتولى تأمين القارة الأوروبية دون الحاجة للولايات المتحدة.

في سياق سباق زيادة الانفاق العسكري بين روسيا، وحلف الناتو العسكري قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو لا تسعى لغزو دول بحلف الناتو العسكري وإنها تعلن عن أهدافها التي تتوافق مع القانون الدولي، ولا تخفي شيئا.