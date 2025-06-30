الخارجية الإيرانية تنتقد تلاعب ترامب بملف رفع العقوبات عن طهران

انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين قيام الرئيس الأمريكي ترامب التلاعُب برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، واصفا الأمر بالحرب النفسية الإعلامية على طهران خلال عقد جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران حول برنامجها النووي.

وعقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل أعلن الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات الأمريكية المالية عن طهران، لكن عقب ظهور حرب التصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين المرشد الإيراني خامنئي، وترامب حول من حقق نتائج عسكرية على الأرض خلال تبادل الهجمات بين الطرفين.

وقرر ترامب في مساء اليوم، الذي أعلن به رفع العقوبات التراجع عن ذلك القرار بسبب التصرحيات الإيرانية، حول انتصارها في الصراع الأمريكي الإسرائيلي الأخير.

وفي اتجاه آخر، تحرك المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في استراتيجية الرئيس الأمريكي ترامب، قبل عقد جولة التفاوض الجديدة بعرض رفع العقوبات الأمريكية مقابل موافقة إيران عن وقف تخصيب اليورانيوم.

بينما تمسك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحق إيران الدولي المشروع في تخصيب اليورانيوم لتوليد الطاقة سلميا.