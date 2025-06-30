قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية تنتقد تلاعب ترامب بملف رفع العقوبات عن طهران
تفاصيل مدهشة.. الكشري مصدر غني للبروتين على غرار اللحوم| فيديو
مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 228 منذ بداية حرب الإبادة
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط يعلن رفض تهجير الفلسطينيين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد بعدة مناطق
الداخلية تكشف حقيقة مصرع وإصابة 18 في حادث بالبحيرة
أذكار المساء لتحصين المسلم.. كلمات تنجيك من كل شر
تحذير رسمي من الأرصاد بشأن الطقس .. وارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد
رسميا.. الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع جنش موسما واحدا
فتاوى تشغل الأذهان| هل عدم صيام يوم عاشوراء حرام؟ زيارة مكان قوم لوط اعرف حكمها؟
وزيرة التنمية المحلية: أراضٍ بالمحافظات لإقامة سكن بديل لمواطني الإيجار القديم
الغروب وظاهرة انحسار مياه البحر يرسمان مشاهد خلابة على شواطئ طور سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية تنتقد تلاعب ترامب بملف رفع العقوبات عن طهران

بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
محمد عبد المعز

انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين قيام الرئيس الأمريكي ترامب التلاعُب برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، واصفا الأمر بالحرب النفسية الإعلامية على طهران خلال عقد جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران حول برنامجها النووي.

وعقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل أعلن الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات الأمريكية المالية عن طهران، لكن عقب ظهور حرب التصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين المرشد الإيراني خامنئي، وترامب حول من حقق نتائج عسكرية على الأرض خلال تبادل الهجمات بين الطرفين.

وقرر ترامب في مساء اليوم، الذي أعلن به رفع العقوبات التراجع عن ذلك القرار بسبب التصرحيات الإيرانية، حول انتصارها في الصراع الأمريكي الإسرائيلي الأخير.

وفي اتجاه آخر، تحرك المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في استراتيجية الرئيس الأمريكي ترامب، قبل عقد جولة التفاوض الجديدة بعرض رفع العقوبات الأمريكية مقابل موافقة إيران عن وقف تخصيب اليورانيوم.

بينما تمسك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحق إيران الدولي المشروع في تخصيب اليورانيوم لتوليد الطاقة سلميا.

الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي الرئيس الأمريكي التلاعب برفع العقوبات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيه.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

صورة ارشيفية

أخدت حقنة بالغلط.. وفاة سيدة عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية ببنى سويف

ترشيحاتنا

الصلاة بالحذاء

متى يجوز الصلاة بالحذاء؟.. شوقى علام يجيب

أسامة الأزهري أول وزير مصري يزور الفلبين منذ سنوات

أسامة الأزهري أول وزير مصري يزور الفلبين منذ سنوات.. صور

البحر الميت

ما حكم زيارة البحر الميت والصلاة عنده؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رصف وتطوير إمتداد شارع أحمد شوقي المتفرع من مجمع المصالح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة

الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة
الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة
الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة

أمواج غادرة.. شاهد مأساة طفلة تونسية ابتلعتها المياه أمام أعين والدتها

رياح قاسية وأمواج غادرة.. مأساة طفلة تونسية تبتلعها المياه أمام أعين والدتها..صور
رياح قاسية وأمواج غادرة.. مأساة طفلة تونسية تبتلعها المياه أمام أعين والدتها..صور
رياح قاسية وأمواج غادرة.. مأساة طفلة تونسية تبتلعها المياه أمام أعين والدتها..صور

فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

الرطوبة واضطراب الملاحة.. ظواهر جوية في طقس اليوم |ڤيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد