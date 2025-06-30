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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس معهد العقل النووي الإسرائيلي: خسائر الهجوم الإيراني ضدنا تقدر بـ540 مليون دولار

معهد وايزمان عقل إسرائيل النووي
معهد وايزمان عقل إسرائيل النووي
محمد عبد المعز

قال ألون حاين رئيس معهد وايزمان للأبحاث النووية الإسرائيلية والمسمى بعقل إسرائيل النووي بإن خسائر الهجوم الإيراني على المعهد تُقدر ب540 مليون دولار حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. 

ودخلت إسرائيل في حرب مفاجئة على طهران بقرار منفرد من نتنياهو مستهدفة منشآة نطنز النووية الإيرانية،واغتيال 17 عالما نووييا إيرانيا،و30 من القيادات العسكرية الإيرانية رفيعة المستوى.

لتقرر إيران إخطار مجلس الأمن الدولي بالهجوم الإيراني المنتهك لسيادة الدولة الإيرانية والقانون الدولي،وتقرر طهران بالرد على الهجوم الإسرائيلي،واستهداف المنشآت العسكرية الإسرائيلية،ومنها عقل إسرائيل النووي بجنوب تل أبيب خلال حرب 12 يوما ونجح الرئيس الأمريكي ترامب في النهاية بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لمنع انزلاق المنطقة بصراع أوسع.

معهد وايزمان للأبحاث النووية الإسرائيلية ب540 مليون دولار خسائر الهجوم طهران

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