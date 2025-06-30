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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني يطالب بالانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس خلال الرد على الطلب الأمريكي

الرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون
محمد عبد المعز

يستعد الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري تقديم ورقة الرد اللبناني على الطلب الأمريكي الصادر من السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك،ومبعوث سلام للدولة السورية حول قيام بيروت بحصر السلاح في يد الدولة ولمح السفير الأمريكي بذلك الطلب حول امتلاك حزب الله السلاح في الجنوب اللبناني المحتل،وذلك خلال دعوة باراك لتحقيق سلام بين إسرائيل ولبنان وسوريا بالمستقبل القريب.

ويتضمن الرد اللبناني المطالبة بالإنسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس التي تستمر إسرائيل باحتلالها بالجنوب اللبناني رغم القرار الدولي رقم 1701 الذي يقضي بالإنسحاب الإسرائيلي منها بالإضافة لتقديم إسرائيل ضمانات للالتزام بوقف إطلاق النار،وعدم ارتكاب خروقات جديدة،والتي ارتكبتها تل أبيب بشكل متكرر خلال الفترة الأخيرة مع السماح للدولة اللبنانية بإعادة إعمار الجنوب اللبناني حسب وسائل الإعلام اللبنانية. 

الرئيس اللبناني جوزيف عون السفير الأمريكي توم باراك بيروت حصر السلاح يد الدولة

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