سكينة فؤاد: الإخوان أدركت بعد ثورة 30 يونيو أنه لا يمكنهم حكم دولة بحجم مصر

أكدت سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية السابق، أن الشعب المصري هم أصحاب الحضارة والتاريخ مشيرا إلى أن جماعة الإخوان كان لهم أشكال عديدة من محاولات اقتناص هذا الوطن والسيطرة عليه.

وقالت سكينة فؤاد، خلال مداخلة هاتفية جماعة الاخوان كان لديه رغبة في تفكيك مفاصل الدولة، ولكن الإخوان ادركوا بعد ثورة 30 يونيو أنه لا يمكنهم أن يحكموا دولة بحجم حضارة وتاريخ مصر.

وتابعت مستشارة رئيس الجمهورية السابق، أن ارادة الشعب أسقطت حكم الإخوان وذلك ظهر في خروج الملايين في الشوارع لرفض حكم الإخوان".

واكملت سكينة فؤاد "الجيش المصري استجاب إلى إرادة الشعب في المصري في ثورة 30 يونيو".