أحمد موسى: خطاب الرئيس السيسي وقت 30 يونيو كان ليطمئن المصريين

أكد الإعلامي احمد موسى، أن خطاب وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي في 30 يونيو، كان يحمل العديد من الرسائل للشعب المصري، موضحا أنه قال إنه ليس من المرؤة التخلي عن الشعب المصري.

ويأتي اليوم الذكرى الثانية عشر لثورة المصريين ثورة 30 يونيو الذي قدم فيها المصريين اروع صور الدفاع عن الوطن ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

ويقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الإثنين 30 يونيو.

من المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم الأحد، من برنامج «على مسئوليتي»، عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

كما سيناقش ذكرى ثورة 30 يونيو، وكيف انتقدت القوات المسلحة المصرية الشعب المصري من براثن حكم الجماعة الإرهابية.

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