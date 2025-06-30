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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال جولة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للمسبوكات

وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركة حلوان للمسبوكات "مصنع 9 الحربي"
وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركة حلوان للمسبوكات "مصنع 9 الحربي"
كريم الخطيب

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بجولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للمسبوكات "مصنع 9 الحربي" وذلك للاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية بالشركة والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال الجولات التفقدية السابقة للشركة.

أحدث المعدات التكنولوجية

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي، الجولة بتفقد خطوط الإنتاج بالشركة "مصنع 9 الحربي" والتي تضم عدة مسابك وخطوط إنتاج مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية والتي تدخل في العديد من الصناعات المغذية مثل (الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز الصرف الصحي وبالوعات صرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، لقم الفرامل لقطارات هيئة السكة الحديد) والتي يتم تصنيعها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية لما تتميز به الشركة من توافر لخطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.


محطة تجهيز الرمال الجديدة

و تفقد الوزير "محمد صلاح" محطة تجهيز الرمال الجديدة "فيوران" بمسبك "لوازم المحركات" والتى تعد أحد أهم مستلزمات صناعة الإنتاج حيث تهدف إلى رفع جودة المنتج النهائى بالمواصفات القياسية المطلوبة وتعمل هذه المحطة وفق أحدث تكنولوجيا الإنتاج بالرمال والتى تحد من الهالك فى الصناعة مما يؤدى الى تحسين الهيكل الاقتصادي للشركة وتقليل الخسائر. 


ضرورة  التشغيل الأمثل لمسبك "سنتو"

وفي هذا السياق وجه الوزير "محمد صلاح"  بضرورة  التشغيل الأمثل لمسبك "سنتو" ، حيث تبلغ طاقته السنوية 20 ألف طن، والذي تم إنشائه لتلبية إحتياجات القوات المسلحة والقطاع المدني بالدولة من المسبوكات الهندسية اللازمة لصناعة المعدات وقطع الغيار ومكونات الأجهزة .


بيانات حول معدلات الإنتاج والأداء

استمع الوزير "محمد صلاح" خلال الجولة، إلى ما استعرضه المهندس محمد علي خليفة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وآخر مستجدات المشروعات التي تشارك في تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بها، كما استمع الوزير إلى آراء و مطالب بعض العاملين، و حثهم على بذل المزيد من الجهد ووجه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العملية الإنتاجية و توفير المناخ المناسب لدفع العمال لزيادة الإنتاج حتى تحقق الشركة مخططها .


المداومة على استغلال الموارد

و استكمل الوزير الجولة بالمرور على مختلف المخازن الموجودة بالشركة للتأكد من تنفيذ إجراءات الجرد الشهرية و السنوية مع التأكد من نظافة و ترتيب الوحدات، ووجّه الوزير بضرورة المداومة على استغلال الموارد بالشكل الأمثل للاستفادة القصوى منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة و تطبيق مبادئ الحوكمة و ترشيد المصروفات، والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، إلى جانب التأكيد على ضرورة التزام جميع العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي وإتباع  تعليمات السلامة والصحة المهنية وذلك حرصاً على سلامتهم أثناء القيام بمهام عملهم وبما يكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركة.


رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

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