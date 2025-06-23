قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علامات استفاهم| أحمد موسى يكشف مفاجأة للضربة الإيرانية للقواعد الأمريكية
هل ما يحدث من فتن يعتبر نهاية الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يرد
ماذا كان يقول النبي عند كل مساء؟ اعرف التسابيح النبوية
صافرات الإنذار تدوي في 3 دول عربية خلال الرد الإيراني على أمريكا
الحكومة تعلن الاستعداد لـ كل السيناريوهات المحتملة للحرب الإيرانية الإسرائيلية
طهران ترد على واشنطن.. 10 صواريخ إيرانية تنطلق تجاه القواعد الامريكية بقطر
بث مباشر | أحمد موسى يكشف تطورات ضرب القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط
المدير الفني لـ الأهلي: نريد مواجهة أفضل أمام بورتو
تهديدات إيرانية.. صفارات الإنذار تدوي في البحرين
مانويل جوزيه يكشف المستور: كنت ههرب من الأهلي في أول يوم
طقس الثلاثاء| الأرصاد تحذر من الحرارة والشبورة
رصد إشارات حرارية صادرة من منشأة "فوردو" النووية.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الانتاج الحربي يترأس اجتماعات لجنة تقييم واختيار القيادات العليا بالجهات التابعة

وزير الانتاج الحربي يترأس اجتماعات لجنة تقييم واختيار القيادات العليا بالجهات التابعة
وزير الانتاج الحربي يترأس اجتماعات لجنة تقييم واختيار القيادات العليا بالجهات التابعة
كريم الخطيب

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات لجنة تقييم واختيار شاغلي وظائف الإدارة العليا بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها ووحداتها التابعة، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد "محمد صلاح"، أنه تم مراعاة أن يتحلى المرشحون لشغل وظائف الإدارة العليا بالهيئة وشركاتها بمهارات الاتصال الفعّال، والقيادة، والقدرة على الإقناع واتخاذ القرارات السليمة، والإبداع، وحل المشكلات، وإدارة الأزمات.

الاستثمار في العنصر البشري

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري بالجهات التابعة للوزارة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز القدرات الإنتاجية وصقل الخبرات الوطنية، مؤكدًا إيمانه بأن الكفاءات البشرية من أبناء الإنتاج الحربي تمثل حجر الزاوية في العملية الإنتاجية، وكذلك في عملية التحديث والتطوير بقطاع الإنتاج الحربي، بما يعزز المكانة الرائدة للوزارة وكياناتها التابعة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.

 لجنة القيادات العليا

وأوضح الوزير أن لجنة القيادات العليا تختص ببحث موقف المرشحين لتولي وظائف الإدارة العليا بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وجهاتها التابعة، مشيرًا إلى أنه استمع خلال اجتماعات اللجنة، التي انعقدت على مدار يومين، إلى ما عرضه رؤساء مجالس إدارات شركات ووحدات الإنتاج الحربي من معلومات وبيانات حول الموضوعات ذات الصلة، مؤكدًا التزام اللجنة بالأحكام الواردة بلائحة شؤون العاملين، التي تنظم السلطات المتعلقة بالتعيين والنقل والإعارة.

معايير اختيار المرشحين

وأشار وزير الدولة للإنتاج ، إلى أن معايير اختيار المرشحين لتولي وظائف الإدارة العليا بالجهات التابعة اتسمت بالدقة والشفافية، من بينها استيفاء المتقدمين لشروط شغل الوظيفة، والقدرات، والمؤهلات العلمية المطلوبة، والحصول على الدورات التدريبية المتخصصة.

تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة

ووجّه الوزير بضرورة الحرص الدائم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بكافة الجهات التابعة، سواء كانت موارد مادية أو بشرية، والعمل على ترشيد المصروفات بمختلف صورها، وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاعات المختلفة بالشركات والوحدات التابعة، بما يضمن إدارة كفؤة للأصول المملوكة، وكذلك توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات، وزيادة المكوّن المحلي بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى الهيئة القومية للإنتاج الحربي وظائف الإدارة الاستثمار الإنتاج الحربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درون

تفاصيل سقوط طائرة "درون" أمام جامعة القاهرة

طفل ياسين بالبحيرة

تأجيل استئناف المتهم في قضية تلميذ دمنهور على حكم المؤبد لجلسة 21 يوليو

حادث التجمع

بسيارتها.. سيدة تطيح بـ أسرة كاملة داخل حديقة بحي النرجس في التجمع| صور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. رابط مباشر ومجاني

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

اجازة

مفاجأة للموظفين بإجازة رأس السنة الهجرية و 30 يونيو

أرشيفية

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فيصل بن خالد بن سعود

أرشيفية

زلزال بقوة تقترب من الـ6 درجات ريختر يضرب أمريكا

ترشيحاتنا

قصف إيراني

بشارة فتح.. إيران تعلن إسم العملية ضد القواعد الأمريكية في قطر والعراق

قاعدة أمريكية في قطر

التلفزيون الإيراني: طهران بدأت عملية ضد قاعدة أمريكية في قطر

نتنياهو

نتنياهو: أرغب في تحقيق النصر الكامل

بالصور

تخفي مرضا خسيسا | حسام موافي: لا تتجاهل حرقة البول.. فيديو

«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو
«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو
«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو

دليلك لتجنب الطفح الحراري.. كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟

كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟
كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟
كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟

من المطبخ إلى السوق… سر نجاح ألواح الشوكولاتة والكراميل بالفول السوداني

ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني
ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني
ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني

في 30 دقيقة فقط.. طريقة عمل الحريرة المغربية في حلة الضغط

طريقة عمل الحريرة المغربية
طريقة عمل الحريرة المغربية
طريقة عمل الحريرة المغربية

فيديو

محمد رمضان

الجو حلو.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

عودة جوري بكر لطليقها

بالصدفة.. تبادل العتاب ينهي خلافات جوري بكر وطليقها رسميا في الساحل

نانسي عجرم

نانسي عجرم تتعرض لموقف صعب في حفلها الأخير بسبب معجب.. ماذا حدث؟

استديو رقص رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بافتتاح ستوديو رقص في دبي .. ونيولوك جريء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد