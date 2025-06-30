ذكرى ثورة 30 يونيو.. لميس الحديدي: 12 عامًا لم تكن سهلة ومررنا بكثير من الصعاب وإعادة بناء الدولة

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أنه بعد مضي 12 عامًا من هذه اللحظة الفارقة في ثورة 30 يونيو لاستعادة الوطن، الذي حاول الإخوان اختطافه، استطاع المصريون أن يستعيدوا بلدهم في لحظة فارقة، حين كان العالم كله يقول حينها إنه انقلاب، لكن إصرار المصريين ووحدتهم أثبت للجميع أنها ثورة، وأنها ثورة شعب.



وأشارت، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إلى أن الاثني عشر عامًا التي مضت منذ 30 يونيو لم تكن سهلة، قائلة: "12 عامًا لم تكن سهلة، ومررنا بكثير من الصعاب والمشكلات وإعادة بناء الدولة، وتحديات اقتصادية من الخارج والداخل، وجزء كبير من هذه التحديات دفع ثمنه المواطن البسيط."



وأوضحت أنه بالرغم من ذلك، وبنظرة على ما حولنا من الدول، على حدودنا من تفكك الدول والحروب، وهي على حدودنا من كل جانب، نتأكد كل يوم أن وحدتنا وتمسكنا بهذه الدولة وهذا الوطن ومؤسساته كان صحيحًا وسيظل صحيحًا.

لكن الحديدي أكدت أنه بعد مرور 12 عامًا، هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تعود بشكل أفضل، قائلة: "بعد 12 سنة ونحن نتذكر هذه اللحظة الفارقة من تاريخنا، في حاجات كتيرة لازم تتصلح: مساحات حرية لازم ترجع، وأوضاع اقتصادية لازم تتحسن، وحياة سياسية وديمقراطية لازم تُطبق، علشان الناس اللي نزلت قبل 12 سنة تشعر أن ما طالبت به من حياة كريمة، وما طالبت به من حياة أفضل، وما طالبت به من حرية وديمقراطية كان على حق."



وأشادت الحديدي بكلمة الرئيس السيسي في ذكرى 30 يونيو، قائلة: "الرئيس السيسي في كلمته لم يكتفِ بالاحتفال بحلول ذكرى الثلاثين من يونيو، بل قدَّم التحية للمصريين، ووجه رسالة لهم، قال فيها إنه يشعر بألمهم وأوجاعهم، وأنه سيعمل على تخفيف الأوضاع."