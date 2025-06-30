تامر أمين: ثورة 30 يونيو كانت الضربة القاسمة للمخطط الغربى للربيع العربى

قال الإعلامى تامر أمين أن ثورة 30 يونيو ثورة شعب وعودة وطن وحكاية شعب انتفض عن للدفاع عن هويته المصرية .

وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج اخر النهارعلى قناة النهار أن الاخوان أداه ولعبة للدول الكبرى وساعدتهم ودفعت فلوس كتير أوى بهدف إسقاط مصر .

وتابع أمين قائلا : ثورة 30 يونيو هى ذكرى استعادة الوطن وإزاحة الجماعة الإرهابية والحمد لله وبفضل جيش مصر والشعب المصرى اللى اتنفض من أجل مصر وكلنا نموت ومصر تعيش ولازم نفخر بنفسنا أوى لان اللى عملناه فى وقتها كان كبير أوى .

وأوضح أمين أن ثورة 30 يونيو كانت الضربة القاسمة للمخطط الغربى للربيع العربى ومخطط الشرق الاوسط الجديد .

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوى الخبير فى شؤون الجماعات الإسلامية أنه لاينبغى أن نحتفل بذكرى 30 يونيو بل يجب أن تعيش إلى الابد موضحا أن الشعب المصرى ثار ضد جماعة الاخوان الارهابية .

وأضاف الخرباوى خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن ثورة 30 يونيو كانت ضد احتلال كان عاوز يخطف مصر .

وتابع الخرباوى قائلا : ماقيمة حياة الإنسان إن كانت مصر مهددة موضحا أنه كان يؤمن إن حكم الاخوان كان سينكشف سريعا للمصريين بسبب عقائدهم الزائفة .

قال الإعلامى محمد مصطفى شردى أن أهم 4 أيام فى تاريخ مصر الحديث من 30 يونيو ل3 يوليو 2013 خاصة أنه تم انقاذ هذا الوطن فى هذا التوقيت .

وأضاف شردى خلال تقديمه برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن المصريين مكنش بيهمهم أى تهديد من جماعة الاخوان وهدفهم كان انقاذ وطنهم فقط .

وأوضح شردى أنه كان بيفكر بالهجرة من مصر قبل ثورة 30 يونيو حفاظا على عائلته ومستقبله ولكن لم افكر على الاطلاق بعد الثورة العظيمة .

وتابع شردى قائلا : الشعب المصرى أنقذ مصر ووضع أساس موضحا أنه لم ينسى هذه الأيام وكان بيضرب علينا نار كأعلاميين وكان لينا دور .