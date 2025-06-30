ثروت الخرباوى عن ثورة 30 يونيو : كنت متأكد أن حكم الاخوان كان سينكشف سريعا للمصريين بسبب عقائدهم الزائفة

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوى الخبير فى شؤون الجماعات الإسلامية أنه لاينبغى أن نحتفل بذكرى 30 يونيو بل يجب أن تعيش إلى الابد موضحا أن الشعب المصرى ثار ضد جماعة الاخوان الارهابية .

وأضاف الخرباوى خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن ثورة 30 يونيو كانت ضد احتلال كان عاوز يخطف مصر .

وتابع الخرباوى قائلا : ماقيمة حياة الإنسان إن كانت مصر مهددة موضحا أنه كان يؤمن إن حكم الاخوان كان سينكشف سريعا للمصريين بسبب عقائدهم الزائفة .

قال الإعلامى محمد مصطفى شردى أن أهم 4 أيام فى تاريخ مصر الحديث من 30 يونيو ل3 يوليو 2013 خاصة أنه تم انقاذ هذا الوطن فى هذا التوقيت .

وأضاف شردى خلال تقديمه برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن المصريين مكنش بيهمهم أى تهديد من جماعة الاخوان وهدفهم كان انقاذ وطنهم فقط .

وأوضح شردى أنه كان بيفكر بالهجرة من مصر قبل ثورة 30 يونيو حفاظا على عائلته ومستقبله ولكن لم افكر على الاطلاق بعد الثورة العظيمة .

وتابع شردى قائلا : الشعب المصرى أنقذ مصر ووضع أساس موضحا أنه لم ينسى هذه الأيام وكان بيضرب علينا نار كأعلاميين وكان لينا دور .