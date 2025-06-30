ماهر فرغلي: ثورة 30 يونيو كشفت الوجه المسلح للجماعة

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن ثورة 30 يونيو كانت لحظة كاشفة وصادمة لجماعة الإخوان، وأسقطت الأقنعة التي حاولوا التستر بها لسنوات .

وأوضح فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة دى أم سى ، أن الإخوان لم يتقبلوا خروج الملايين في 30 يونيو للمطالبة برحيلهم، فلجأوا إلى اعتصام مسلح في ميدان رابعة العدوية، ومنه انطلقت مجموعات لمهاجمة المتظاهرين في عدد من المناطق الشعبية، قبل أن تتحول إلى تنظيمات مسلحة نفذت أعمالًا إرهابية .

وأضاف أن الثورة كشفت الوجه المسلح للجماعة، مشيرا لإعتراف القيادي الإخواني أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق والمحبوس حاليًا، الذي أقر بوجود "المجموعة 95"، وهو ما كان يُخفى عن الرأي العام.

وأضاف أن تلك التنظيمات استهدفت قيادات أمنية ومنشآت حيوية، أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجير مديريات الأمن في الدقهلية والقاهرة وجنوب سيناء .